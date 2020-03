Mesmo com decreto de isolamento, movimento em Rio Branco segue intenso

Mesmo com inúmeros apelos de autoridades, entre elas do próprio governador Gladson Cameli (Progressistas) e do médico infectologista, Thor Dantas, muitos acreanos vem descumprindo o decreto de isolamento social para combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Na manhã desta segunda-feira, 30, o fotógrafo do ac24horas, Sérgio Vale, registrou a movimentação intensa na Avenida Ceará e no Terminal Urbano da Capital, onde a circulação de pessoas continua nas ruas e lojas.

Muitas pessoas seguem ignorando o perigo de contágio com o coronavírus, apesar dos casos já confirmados em Rio Branco, que já somam 34 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Em live, nesse final de semana, o médico Thor Dantas, afirmou que o Acre está diante de um momento decisivo do Coronavírus. Segundo ele, é possível acompanhar o comportamento da doença, e ter uma previsão do que pode acontecer. Por isso, manter a quarentena é fundamental para seu controle.

“No Acre, a gente conseguiu pegar os primeiros momentos que a doença chegou, os primeiros casos diagnosticados. Dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Rio de Janeiro e SP estão há quatro semanas atrás da Europa no andamento da epidemia. Nós do Acre, estamos há quatros semanas do RJ e SP. Por isso, eu digo que esse momento é decisivo. Essa é a hora de fazer o maior esforço possível para que o vírus não se espalhe”, alertou no final de semana.

Fotos: Sérgio Vale