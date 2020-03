Maioria dos rios do Acre registram aumento de nível nesta segunda-feira (30)

A maioria dos rios do Acre começam a semana em elevação em seus volumes de água. Em três pontos de monitoramento, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) informa que nesta segunda-feira (30) que há vazante: Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul; Riozinho do Rôla, no município de Rio Branco, e o Rio Acre, em Assis Brasil.

Na leitura de hoje (30) as plataformas de monitoramento confirmam elevação de nível na leitura das 7h, sendo que o Rio Acre em Rio Branco apresenta nível de 8,71 metros, mostrando-se abaixo da média histórica de 10,39 metros para o período.

Apesar de estar subindo (marcou 6,29m nesta segunda) o Rio Tarauacá já não prejudica tanto os moradores de Tarauacá e região. Como há registro de chuvas significativas em vários pontos do Estados os rios devem subir nas próximas horas.