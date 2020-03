Mailza: “momento não é de campanha, mas de buscar solução”

Um dos debates do momento no meio parlamentar é a mudança do calendário eleitoral do Brasil por causa do Covid-19. Nem todos deputados e senadores consideram o momento apropriado para o tema das eleições 2020.

A senadora Mailza Gomes, por exemplo, afirmou que, em vez de campanha eleitoral, o tempo é de união de esforços e de atenção das autoridades voltada unicamente às medidas de combate e enfrentamento ao coronavírus no país.

“O momento agora não é de pensar em eleições, e sim, de isolamento e de buscarmos soluções para enfrentarmos essa pandemia. Saúde das pessoas em primeiro lugar”, escreveu.

Fonte: Agência Senado