Imóveis da União podem ser utilizados para instalação de hospital de campanha no Acre

Imóveis e áreas da União com potencial de uso para os hospitais estão sendo mapeados pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia para serem utilizados como hospitais de campanha.

Essa foi uma determinação da Presidência da República para que sejam instalados hospitais de campanha em todas as capitais e grandes centros urbanos como estratégia para o combate à Covid-19.

Em São Paulo, estado com maior número de contaminados pelo coronavírus até o momento, 15 imóveis já foram indicados pela SPU e liberados para os ministérios da Defesa e da Saúde. Ainda não há detalhes sobre as capitais.

Seguindo recomendações do Ministério da Saúde, a prioridade para a instalação dos hospitais de campanha vai para capitais e municípios com alta densidade populacional. A SPU já disponibilizou 45 imóveis em todo país. São preferencialmente galpões, terrenos e edificações.