Governo denuncia que aluguel de UTI passou de R$ 1 mil para R$ 4 mil

Em entrevista em uma cadeia de rádio de Cruzeiro do Sul, o governador do Acre disse que além do uso político do clima de medo a partir coronavírus, há também exploração econômica da doença.

Sem citar o nome da unidade hospitalar, destacou o aluguel de UTI que passou de R$ 1 mil para R$ 4 mil. “E isso independe de filantropia ou não”, ressaltou sem dar detalhes.

O chefe do palácio Rio Branco informou que órgãos fiscalizadores, como os Ministério Públicos Federal e estadual estão monitorando situações como esta.