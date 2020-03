Governador diz que decisão de funcionamento das agências bancárias é do Banco Central

Depois que o Sindicato dos Bancários do Acre deu início a uma campanha que responsabiliza o governador Gladson Cameli em caso de contaminação do coronavírus nas agências bancárias, o Diário Oficial desta segunda-feira, 30, trouxe novidades sobre o assunto.

O governo acreano reeditou parte do decreto e incluiu uma nova redação que deixa claro que o funcionamento ou não das instituições financeiras não é de sua responsabilidade.

Com a alteração do decreto, o funcionamento das instituições financeiras obedece ao disposto nas normas expedidas pelo Banco Central do Brasil.