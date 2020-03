Empresário Luiz Carlos Camargo Negrisoli morre aos 71 anos, vitima de infarto

Morreu na madrugada desta segunda-feira, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, o empresário Luiz Carlos Camargo Negrisoli. Do ramo de marcenaria, ele era natural de São Paulo. Estava no Acre por opção, há décadas no ramo madeireiro, produzindo moveis para rede pública estadual.

Ele foi dono do Empório Paulista, atualmente, tinha uma pequena serraria no quintal da sua casa. Ele tomou café no último domingo ao lado da esposa, na zona C do Distrito Industrial onde mantinha seus negócios. Ele empregava 30 pessoas.

Depois de tomar café ao lado da esposa, dona Claudia, ele foi encontrado em estado grave em cima de sua cama, supostamente após sofrer um Acidente Vascular Cerebral. A esposa e o filho chamaram o Serviço de Atendimento Móvel.

Luiz ainda deu entrada com vida no Pronto Socorro sendo entubado e não resistindo a uma parada cardiorrespiratória na madrugada.

O empresário deixa a esposa Claudia e um filho de 24 anos.