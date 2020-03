Cano que de água estoura no bairro Santo Afonso e moradores fecham rua em protesto

Pela oitava vez, a tubulação que leva água para a Cidade do Povo estourou na rua Nonato Correia Lima, no bairro Santo Afonso.

Os servidores do Depasa aos serem informados do estouro foram até o local providenciar o conserto. Ocorre que os moradores não estão permitindo o trabalho.

O motivo está claro em fotos enviadas ao ac24horas pelos moradores. É que nas outras sete vezes em que o trabalho foi feito a rua ficou completamente destruída e até hoje não apareceu a prometida pavimentação. Para consertar a tubulação, os servidores do Depasa fazem enormes buracos. Como o órgão não é responsável por pavimentação de ruas, fecha o buraco com barro. Com as chuvas, a rua virou um verdadeiro lamaçal.

O cano estourado transformou a rua em um pequeno riacho. Os moradores resolveram radicalizar. Fecharam a rua e dizem que só liberam com a garantia de uma data precisa para o trabalho de pavimentação.

“Nós só vamos abrir essa rua quando tivermos uma data. Estão aqui o Depasa e a Emurb, mas não deram data. Essa rua tá assim porque nas outras sete vezes falaram que voltaram em uma semana e até hoje nunca apareceram”, diz Rafael Almeida, um dos moradores.