Cadeirante é preso em flagrante com droga, arma e quase R$ 4 mil em espécie

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre detiveram neste último fim de semana um cadeirante portando arma de fogo e entorpecentes na travessa Santa Luzia, no bairro Jardim São Francisco, em Rio Branco.

“Em patrulhamento, a equipe policial foi informada de que no local, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, havia um cadeirante que comercializava drogas e portava uma arma de fogo. Com o apoio da guarnição do Choque, o homem foi abordado e foi constatada a veracidade da denúncia”, informou a PM.

Com o suspeito foram encontradas três trouxinhas de substância aparentando cocaína e uma arma de fogo calibre .380, em uma gaveta apontada por ele. Na residência, foram localizados ainda uma balança de precisão, um celular, além de vários materiais utilizados para o embalo de entorpecentes e o valor de R$ 3.906,00 em cédulas diversas.

(Com Sejusp)