Arquiteto que contraiu coronavírus também anuncia que está curado

Leandro Rocha, arquiteto, que foi um dos três primeiros casos a contrair o coronavírus fora do Acre contou em uma rede social que seu último exame deu negativo, o que representa que Leandro está curado da doença.

“Acabei de receber do resultado. Agradeço a todos que colocaram a minha vida em oração. Estou muito feliz e queria com a minha experiência tranquilizar mais as pessoas. Essa é uma doença muito séria, que precisa de muito cuidado, mas é possível vencer”, diz Leandro.

O arquiteto contraiu o coronavírus ao participar de um evento nacional e arquitetura em São Paulo. Mesmo, curado, Leandro lembrou da necessidade das pessoas ficaram em casa em quarentena.

“Continuem se cuidando, quem puder fique em casa, já que as autoridades dizem que o pior dessa doença ainda está por vir. Eu vou permanecer em quarentena, mesmo curado, até que tudo isso passe”, diz Leandro.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Rocha Arquitetura (@leandrorocha_arquitetura) em 29 de Mar, 2020 às 6:56 PDT