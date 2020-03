Aos poucos, Tarauacá tenta voltar à normalidade em meio à pandemia e alagação

A prefeita Marilete Vitorino adotou algumas medidas para gradualmente retomar a normalidade. Donos de lanchonetes pediram para voltar a trabalhar e a prefeita avaliou com os técnicos da Secretaria de Saúde e liberou a atividade com a recomendação de não ocorram aglomerações.

Os imóveis onde funcionam essas lanchonetes são em geral alugados e, como o número desses estabelecimentos é relativamente grande na cidade, quase não há registro de agrupamentos de pessoas neles. Essa situação ajudou na decisão da prefeita.

No entanto, os estabelecimentos que costumam reunir acima de vinte pessoas continuam fechados, entre eles as igrejas.

Além da crise do coronavírus, a cidade sofreu com a alagação do Rio Tarauacá mas a situação é de normalidade neste começo de semana.

(Aldeia FM)