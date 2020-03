Sindicato dos bancários protesta e diz que pessoas vão morrer e culpa vai ser do governador Gladson

O Sindicato dos Bancários do Acre decidiu atacar o governador Gladson Cameli por causa do decreto que obriga a as agências bancárias a continuarem de portas abertas.

A campanha, divulgada em cartazes afixados nas agências bancárias é pesada. Em um deles está escrito: “Trabalhadores vão morrer e a culpa é sua governador”. Uma outra mensagem diz que basta de incompetência e irresponsabilidade com a vida dos acreanos.

Em outro cartaz, o sindicato lembra que as agências são sem ventilação, o que aumenta o risco de contágio.

Conhecido por ter grande influência dentro do Sindicato dos Bancários, o deputado Nenem Almeida (Solidariedade) e que faz parte da base de Gladson na Aleac tratou de tirar o corpo de dizer que não tem nada com a campanha. “Eu levei o sindicato até o governador e fiz de tudo para isso não acontecesse. Hoje eu sou deputado, o presidente do sindicato é outra pessoa e eu não mando no sindicato. Eu jamais faria isso com o governo. Tentei uma conversa amigável, mas o sindicato pediu pra fechar as agências. Onde tem maior aglomeração por metro quadrado é dentro das agências. Até hoje as pessoas não viram a importância da quarentena. Mas, eu, deputado Nenem Almeida não tenho nada a ver com isso que o sindicato está fazendo”, afirma o parlamentar.

Nenem Almeida afirmou que mesmo não tendo nenhuma responsabilidade sobre a campanha, já começaram a fazer insinuações. “Na realidade, algumas pessoas da própria base do governo já estão botando a culpa em mim. Já me mandaram um vídeo de uma pessoa que faz parte da comunicação do governo, mas eu não vou bater boca com essas pessoas. Eu estou tranquilo, sou transparente e meus atos falam por mim”, disse o deputado.