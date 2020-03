Bruna Surfistinha do Acre irá revelar tudo sobre uma famosa influencer

A Venenosa do Acre não parou nem na quarentena do CORONAVÍRUS, deixando todos que acompanham as notícias dos pseudos famosos do Acre, nem um minuto de paz. A Bruna Surfistinha descoberta, deixou bem claro que, passando essa quarentena, vem uma nova “série” da próxima vítima Influencer do Acre, que se faz de santa no Instagram, mas é a própria secretária de Lúcifer na vida real … vem entender tudo isso no quadro mais polêmico do estado. Assista!

