Homem é morto com uma facada no pescoço enquanto catava latinhas

O catador de latinhas Antônio Batista Martins, de 25 anos, foi morto com uma facada no pescoço na noite deste sábado (28). O crime aconteceu na rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava catando latinhas na rua quando foi abordado por um homem não identificado, que de posse de uma faca desferiu um golpe que o atingiu no pescoço. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares encontraram Antônio sangrando muito e acionaram o serviço do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo catador de latinhas que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram rondas na região em busca de prender o criminoso, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Segundo informações de familiares, Batista era usuário de drogas e vendia as latinhas para adquirir dinheiro e comprar entorpecente.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.