Governo confirma saída de Semírames da Sefaz e Wanessa Brandão assumirá pasta interinamente

O governo do Acre confirmou neste domingo, 29, a saída Semírames Dias do comando da Secretaria da Fazenda. No lugar de Dias, quem assumirá a pasta será secretária-adjunta Wanessa Brandão.

Procurada por ac24horas, Semírames também confirmou sua saída alegou questões pessoais, mas que exoneração já estava acertada com o governador desde de dezembro do ano passado, quando foi exonerada pela primeira vez, mas depois foi convencida a retornar. “Acertei o prazo até o dia 30 de março”, disse.

Ao contrário da primeira vez, quando a equipe da Sefaz pediu exoneração junto com a titular, Demora enfatiza que o staff está unido e que prosseguirá dando suporte a Wanessa.