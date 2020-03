Durante bebedeira, sobrinho mata o tio em Cruzeiro do Sul

Na noite deste sábado , 28, José Francisco Andrade Oliveira, 45 anos, foi morto com 4 facadas e pauladas na cabeça, no Ramal dos Carobas, em Cruzeiro do Sul. Um dos acusados do crime é sobrinho da vítima.

O crime aconteceu durante bebedeira em uma casa próximo a Escola 6 de Agosto, quando houve um desentendimento no grupo. Com uma faca peixeira e pedaços de madeira, três indivíduos entraram em luta e José Francisco que sofreu 4 perfurações de faca no pescoço, cabeça, costas e abdômen. O homem morreu no local antes da chegada do SAMU.

Os dois acusados do homicídio, também foram feridos pela vítima e se evadiram antes da chegada da Polícia Militar.

Além de buscas na região, a PM monitora a UPA e Pronto Socorro do Hospital do Juruá para efetuar a prisão dos acusados caso procurem atendimento médico.