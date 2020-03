Cruzeiro do Sul segue sem casos confirmados de coronavírus

De acordo com o Boletim da secretaria Estadual de Saúde deste domingo, 29, Cruzeiro do Sul segue sem nenhum caso confirmado de Coronavírus, sendo que seis exames esperam análise em laboratório da capital.

Em todo o Estado o números de casos confirmados aumentou de 25 para 34 neste domingo, 29. Além de Rio Branco há um caso em Porto Acre e dois em Acrelândia.

No Acre, até o momento foram notificados 413 casos, sendo que 299 foram descartados porque deram negativo para a Covid-19. O número de exames em investigação diminuiu de 121 para 80.

Estrutura

Em Cruzeiro do Sul a secretaria de Saúde monta duas unidades para atender possíveis paciente de Coronavírus: o Hospital do Juruá e o Hospital Dermatológico.

No Hospital do Juruá, onde há 8 leitos de UTI, outros 10 móveis são instalados na enfermaria masculina. Para o local serão levados os casos graves com necessidade de intubação.

A Regional de Saúde do Juruá também atua na readequação do espaço do Hospital Dermatológico para garantir 36 leitos de internação para casos menos graves de Covid-19 e os que tenham alta da UTI do Hospital do Juruá.

A Unidade, onde se tratavam os hansenianos, conta atualmente com 20 leitos com os devidos isolamentos, adaptáveis para receber os pacientes com coronavírus.

A diretora executiva da Secretaria de Estado de Saúde no Juruá, Raquel Batista cita que é necessário “se antecipar à situação”.