Coronavírus obriga restaurantes e clientes a mudarem para manter o “almoço fora”

Um dos efeitos mais sentidos pela população das medidas adotadas para evitar a proliferação do coronavírus no Acre foi o fechamento dos restaurantes.

Principalmente em um dia, como hoje, domingo, onde quem tem condições costuma manter a tradição de comer fora. Domingo é dia de restaurantes lotados e pouco trabalho para o fogão de casa.

Atualmente, é impossível manter a tradição de almoçar fora no domingo. Mas foi possível dá um descanso ao fogão. É o que comprovam imagens do ac24horas que mostram um tradicional restaurante de frango assado usando a criatividade para faturar alto. O estabelecimento adotou o modelo de drive-thru, onde o cliente faz o pedido, paga e leva o produto sem sair do carro.

Rapidamente se formou uma extensa fila de carros. O tempo de espera foi o de menos. O mais importante foi se proteger do coronavírus e garantir o suculento frango para o almoço.