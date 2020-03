Bastante emocionada, arquiteta acreana afirma que está curada do coronavírus

A arquiteta Rose Moretto, um dos três primeiros casos positivos de coronavírus no Acre anunciou, bastante emocionada, em um rede social, que está curada do Covid-19.

“Acabei de receber a notícia que meu exame deu negativo. Eu não tenho mais o vírus presente no meu corpo”, disse.

Rose agradeceu a família e os amigos no tempo em que esteve isolada. “Todos os meus amigos e familiares que tiveram presente nesse tempo que fiquei isolada. Agradeço as pessoas por terem me ajudado”, afirma.

Rose foi diagnosticada com o coronavírus após participar de uma feira de arquitetura em São Paulo.