Aulas continuam suspensas até o próximo dia 10 de abril

Representantes de instituições de ensino básico das redes estadual, municipal e particular, bem como instituições de ensino superior, participaram de reunião via web, nesta sexta-feira, 27, com o intuito de deliberar sobre a prorrogação da suspensão e o retorno das aulas no estado.

Participaram da reunião a diretora de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professora Denise dos Santos; a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri; o secretário municipal de Educação, Moisés Diniz; a reitora da Ufac, Margarida Aquino; um representante do Centro Universitário Uninorte, um representante do Centro Universitário Fameta, uma representante do Ifac e uma representante da escola Associação Modelar de Ensino (AME). A reunião contou ainda com a presença do médico infectologista Thor Dantas com esclarecimentos acerca do coronavírus como a propagação, as curvas de acentuação de transmissão e os picos da doença.

Após a ponderação de todos os representantes de instituições de ensino, foi deliberada então a prorrogação da suspensão das aulas até dia 10 de abril, como uma forma de segurança, já que envolve muita gente, e segundo alguns especialistas, o pico máximo da proliferação da doença ocorreria entre os dias 26 de março a 3 de abril, logo em seguida vem o feriado da semana santa.

Com a retomada das aulas toda a sociedade se envolve, pois são milhares de alunos das redes públicas e particular tanto do ensino básico como do ensino superior que saem de suas casas e precisam do transporte para chegar às escolas, como também os professores e demais profissionais da Educação.

Agência de Notícias do Acre