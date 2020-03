Após denúncias, Makro organiza atendimento dentro dos padrões em época de pandemia

Depois de receber diversas críticas por criar promoções em uma época onde as autoridades de saúde dizem que a arma mais importante para combater a proliferação do coronavírus é o isolamento social e evitar aglomerações, a rede atacadista Makro tomou providências.

No final de semana, o que se viu no lugar da aglomeração no local que fecha as portas na próxima terça-feira, 31, foi o cumprimento das normas de higiene e distanciamento entre os clientes.

A loja permite a entrada de 3 pessoas por vez e apenas quando saem clientes que já tenham terminado suas compras. A loja também fez com que os clientes respeitassem a distância mínimo de 1,5 metros de um cliente para outro.

Além disse, os funcionários estavam usando equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras e álcool em gel. Os carrinhos também passaram a ser higienizados dentro do padrão.

O único incômodo para os clientes foi o tempo de espera. Por causa das ofertas, a espera dura até 1 hora na fila para conseguir entrar na loja.

A rede de lojas origem holandesa passa por um momento difícil. A loja de Rio Branco é a oitava a ser fechada no país em 2020.