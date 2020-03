Uso maior da internet traz perigos como fake news e links maliciosos para internautas

Além das fake news que apenas trazem desinformação e pânico entre os acreanos, os links maliciosos são mais um perigo para este período de isolamento social em que o uso da internet aumentou significativamente no Acre.

O Comitê Gestor da Internet lançou um guia com dicas para manter um uso seguro da internet. Mensagens diversas, incluindo boatos com curas milagrosas ou novidades, podem ser uma armadilha para implantar um vírus ou um código malicioso no computador ou smartphone do usuário.

Um dos perigos são mensagens pedindo informações sobre o usuário, como dados pessoais, financeiros e bancários. Também é o caso de aplicativos e sites que prometem fazer testes online visando atestar se a pessoa está ou não infectada.

Acesse e fique precavido: https://internetsegura.br/coronavirus/