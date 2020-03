Semírames Dias deixa a Secretaria de Fazenda na segunda-feira

A Secretária da Fazenda, Semírames Dias, deixa o cargo na próxima segunda-feira (30). Ela alega motivos pessoas e particulares para deixar a função negando qualquer desentendimento com o governador Gladson Cameli e sua equipe. Em dezembro passado, Semírames também havia deixado o governo, mas acabou retornando ao cargo por insistência do governador que, agora, acabou aceitando seu pedido de exoneração em caráter irrevogável. A pasta será ocupada interinamente pela diretora da Receita Estadual, Vanessa Brandão.

Segundo a coluna apurou, o governador Gladson Cameli decidiu que Vanessa assume a pasta, porém, ele escolherá o próximo secretário dentro dos profissionais de carreira da Secretaria da Fazenda. Outras mexidas no governo também poderão ocorrer antes das eleições deste ano. Entretanto, depois do dia quatro de outubro (em que ocorrerão as eleições), Cameli pretende fazer uma nova readequação na gestão. Sobre o processo eleitoral, a coluna foi informada de que o foco será no combate ao corona vírus e aos editais de obras como anel viário de Brasiléia, mídia e outras na área de produção. O governador não pretende antecipar o debate sobre o processo eleitoral, mas que vai participar apoiando um candidato.

Em cerca de 14 meses de governo, dez cargos do staf de Gladson Cameli foram exonerados. Entre eles Raphael Bastos, Vagner Sales, Ney Amorim, Alysson Bestene, Oscar Abrantes, Mônica Kanaan, Paulo Wadt, Thiago Caetano e Maria Alice: sete foram demissões. Alysson Bestene voltou assumindo a pasta da Saúde pela segunda vez em menos de um ano. Thiago Caetano que saiu da Secretaria de Infraestrutura para ações estratégicas também foi exonerado.