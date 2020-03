Sábado também é dia de vacinação contra a gripe em Rio Branco

A campanha de vacinação contra a gripe continua a todo vapor. Quem é do grupo prioritário, idosos e profissionais de saúde, pode, mesmo com medidas para evitar aglomeração, escolher uma das alternativas disponibilizadas pela prefeitura.

Neste sábado, 28, acontece vacinação drive-thru, onde a pessoa não precisa sair do carro de 8 da manhã às 5 da tarde no antigo pátio de vistoria do Detran, localizado na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC.

Já os profissionais de saúde também têm a opção de ir em uma das URAP’s que abrem neste sábado. São elas: URAP São Francisco, URAP Rozângela Pimentel (Calafate), URAP Cláudia Vitorino (Taquari), URAP Roney Meireles (Adalberto Sena) e URAP Higaldo de Lima (Palheiral).

Já quem prefere ficar em casa pode acionar o programa Vacina em Casa que já é realizado por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que vão até a residência dos idosos. Quem ainda não é cadastrado pode solicitar a vacina pelo número 3224-4269.