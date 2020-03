Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza entrega de cestas básicas do Programa Cesta feliz

Entrega foi domiciliar em função da não aglomeração de pessoas em lugares públicos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretária de Desenvolvimento Social, realizou na tarde desta sexta-feira, 27, a entrega dos sacolões referentes ao Programa Cesta Feliz. De acordo com o programa, mil famílias estarão sendo beneficiadas com o incentivo que já ajudam essas famílias a cerca de três meses.

A beneficiaria Sandra da Silva falou da felicidade em receber o sacolão. “Eu não tinha comida, íamos dormir sem jantar. Estou muito feliz, não esperava que viessem entregar em nossas casas.”

Dijanira Gama, moradora do Bairro da Várzea destacou a importância do recebimento do sacolão.”Nesses tempos de crise, chegou em boa hora esse sacolão. Pois hoje não tinha o que jantar. Não estava esperando. Só agradecer o prefeito pela doação desse sacolão”.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou a importância dessa ação social nesse momento de dificuldade em que passam as famílias cruzeirenses. “Vivemos dias de dificuldades em razão da propagação desse vírus, mas como de costume estamos entregando as cestas básicas na última sexta-feira do mês. Como não foi possível fazermos a entrega coletivamente mantivemos o compromisso e fizemos uma força tarefa para que todos sejam entregues de casa em casa. Sabemos das necessidades dessas famílias e como esse incentivo do município poderão ajudá-las.”, finalizou o prefeito.