Policial Civil aposentado de 82 anos não morreu de coronavírus; exame deu negativo

A morte do policial civil aposentado Raimundo Moreira Lima, 82 anos, na noite desta sexta-feira, 27, no Pronto-Socorro de Rio Branco não foi provocada por coronavírus. O exame realizado no idoso deu negativo para o Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho de seu Raimundo, Francisco Fernandes Moreira.

Ele conta que a família viveu um dia de muitas chateações, sem saber ao certo qual a causa da morte do pai. “A Sesacre mentiu quando disse que nós tivemos direito de fazer velório. Não teve velório do meu pai. Eles enrolaram meu pai em panos e sacos e o corpo ficou a noite toda no fundo da garagem da funerária. De manhã cedo, assim que resolvi a questão do terreno, o corpo foi direto para o cemitério ser sepultado”, afirma Francisco.

Ele conta que informaram que esse é o procedimento padrão quando se trata de um caso suspeito de morte por coronavírus.

“Quando o meu pai faleceu, a equipe do PS chamou a gente e disse que é um padrão mundial. Se tem confirmação ou se é um caso suspeito, não tem velório”.

Francisco conta também que a família ficou bastante chateada com informações desencontradas que foram divulgadas sem a confirmação dos familiares. “Avisaram que o resultado iria sair hoje de manhã, mas apenas agora à noite é que saiu o resultado. Tinha informação errada sobre a hora que levaram o exame para o laboratório e até sobre a hora da morte do meu pai. Informações que não foram confirmadas com a nossa família”, disse.

O filho da vítima fez questão de elogiar o atendimento da médica plantonista Sandra Dantas que nos atendeu“.

É preciso elogiar quando é merecedor. Nossa família queria agradecer a médica Sandra Dantas que foi muito solícita e fez tudo pelo meu pai. Um atendimento maravilhoso”, encerra Francisco.