Polícia recupera mais duas motos roubadas em Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 28, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recuperou duas motos que haviam sido roubadas ontem (27).

Em diligências o grupamento GIRO encontrou as motos em um beco do bairro do Remanso. Uma das motocicletas já estava com a placa adulterada.

Nenhum suspeito de ser autor dos crimes foi localizado e os dois veículos foram encaminhadas à Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul para serem entregues aos donos.