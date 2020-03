Cautela! Prudência! São palavras que deveriam ser observadas pelo governador Gladson Cameli para não entrar no açodamento de liberar todas as atividades comerciais e escolares, justamente no momento em que se espera um pique de novos casos do Covid-19. A observação do médico e diretor do laboratório Charles Mérieux, Andreas Stocker, de que o número de pessoas com o coronavírus pode ser mil por cento a mais do que os 25 casos confirmados pela SESACRE, é um alerta grave. A sua projeção é que já tenha 500 pessoas contaminadas, principalmente, na capital. A ação do governador vem sendo no atual cenário elogiada até pelas vozes mais ativas de partidos adversários, mas isso poderá ir pelo ralo e passar dos elogios a ser transformado em vilão, caso libere geral já nesta segunda-feira, e os casos venham a aumentar. Se este quadro se configurar a sua imagem vai para o buraco. Gladson, não se tromba com o mundo científico. O correto é dar mais tempo para ver a evolução dos números. Não são só os idosos que têm morrido pelo Covid-19, diz a estatística.

NÃO SOMOS A ÚLTIMA BOLACHA

Todos os grandes cientistas mundiais defendem a quarentena como uma forma de evitar o contágio. Todos os grandes líderes mundiais estão adotando as medidas. Não seria o Acre a dizer que tudo isso está errado e que somos a última bolacha do pacote do meio científico.

RELATOS DRAMÁTICOS

Os relatos de quem foi contaminado pelo Covid-19, sobre a crise de falta de ar, são terríveis, não é “gripezinha”. Vamos manter o isolamento, lavar sempre as mãos com sabão, usar álcool gel e evitar as aglomerações. Temos que seguir as orientações dos profissionais de Saúde.

CURVA CRESCENTE

A curva da contaminação do Covid-19, no Acre, segundo as projeções dos infectologistas, é de crescimento, o que significa dizer que se for feito pouco caso poderá agravar muito o quadro.

APOSTO NA CIÊNCIA

Entre o que dizem os leigos e as autoridades médicas sobre o Covid-19, fico com estas.

JAMAIS IMAGINADO

Quando o Covid-19 passar o mundo político da aldeia pode assistir a uma composição para a disputa da prefeitura de Rio Branco, até aqui não imaginada. Mudaria todo o rumo da prosa.

CHEGOU AGINDO

O novo presidente do DEPASA, Tião Fonseca, chegou agindo e aliou-se ao governo e prefeitura no combate à propagação do Covid-19. Neste sábado coloca na rua uma grande operação de desinfecção de lugares públicos de grande freqüência popular. Todos têm de colaborar.

A COR DA CHITA É OUTRA

Esta, eu ouvi ontem aqui do meu refúgio contra o Covid-19, via a ligação feita por uma importante fonte do governo, de que tem grupo político testando o governador Gladson Cameli com ameaças. “Vão se enganar com a cor da chita, Crica”, previu a boa fonte.

AUTORIDADE SE EXERCE

Quem governa, ou usa a autoridade ou vai virar um “Mané vai com os outros”, se aceitar pressão a tendência é sofrer pressões em séries e neste caso seria o fim do atual governo.

NÃO VIVE DO GOVERNO

O que alguns aliados muy amigos (sic) não entenderam é que o Gladson Cameli não é um político que precisa da política para se sustentar, seu pai tem uma das maiores fortunas do Amazonas, por isso, pode reagir a qualquer pressão para que saia candidato ao Senado.

SERIA UM DESASTRE

Leio que o PT vai propor que se crie um “Conselho de ex-presidentes,” para ajudar na crise do Covid-19. Esta turma não engoliu ainda que, perdeu a última eleição presidencial? Que coisa!

MOVIMENTOU O ÓRGÃO

O diretor do PROCON, Diego Rodrigues, quebrou a apatia do órgão e o tornou ativo na fiscalização, para evitar que se aproveite da crise para subir preços do produto. Tem que ser duro, implacável, já que espertos andaram subindo mais de 100% o álcool gel e as máscaras.

EBULIÇÃO

Os bastidores políticos se encontram em ebulição nos últimos dias, reviravolta em alianças. É o que se pode dizer do momento, apenas o milagre, ainda sem poder falar o nome do santo.

HENRIQUE AFONSO

Segundo boa fonte do PSD o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo partido deverá ser mesmo o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD), devido o poder de aglutinação. Tem o apoio certo do deputado Josa da Farmácia (PODEMOS) e do ex-prefeito Francisco Deda.

MUITO IMPROVÁVEL

É muito improvável que o professor Marcelo Siqueira (PT) aceite disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Sabe o que é barra de ser candidato a cargo político sem a menor estrutura.

VOZ DA RAZÃO

“É fundamental continuar com as medidas que limitem participação em massa”. A afirmação foi feita pela deputada federal Vanda Milani (SD), que defende seguir o que dita a OMS.

SESSÃO VIRTUAL

Deputados estaduais vão realizar a primeira sessão virtual, no Estado, hoje às 10 horas, para discutir projetos do governo que dizem respeito ás medidas contra o Covid-19. Sessões presenciais só vão acontecer quando passar o risco de contaminação pelo Covid-19.

NOMES EM FOCO

Ex-deputada Leila Galvão, ex-deputado Ney Amorim, ex-prefeito Tião Bocalom, prefeito André Maia, são nomes que estarão em foco dia 4 de abril, para saber em que partido vão se filiar. Dependendo das filiações acontecerem, algumas delas vão influir na disputa de prefeituras.

GRANDE BENEFICIADO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, foi o grande beneficiado com o esfacelamento da oposição para a disputa da prefeitura do município. Mas, pelos interesses políticos diferentes para 2022, a quebra da unidade das candidaturas da oposição era certa.

APOSTA NO PASSADO

Os dirigentes do MDB acreditam que, mesmo estando há muito tempo afastado da política, ainda assim o ex-prefeito Francimar Fernandes, ainda detém prestígio para disputar com chance a prefeitura de Feijó. Não deixa de ser um teste, mas os tempos são outros.

FICOU NA GELADEIRA

Com a suspensão das sessões presenciais na ALEAC ficou na geladeira a troca de líder na base do governo. O deputado Marcos Cavalcante (PTB) continua sendo o nome em alta na cúpula governista para suceder o atual líder deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS).

NINGUÉM ENTENDEU

Ninguém conseguiu explicar no governo a liberação do uso de motéis como atividade essencial. Não sei o que vão responder para o MPF. Mas não vejo nada que justifique.

NÃO ESTÁ PARADO

O secretário de Segurança, Paulo César, mandou postagem ao BLOG, informando que está havendo um monitoramento dos furtos a estabelecimentos comerciais e foram definidas estratégias para o combate. Destaca a reversão do efetivo administrativo para o policiamento noturno e madrugada na capital. Este tipo de crime estava em escalada progressiva na capital

FRASE MARCANTE

“Há duas ocasiões na vida nas quais o homem não deveria jogar: quando não tem dinheiro para fazê-lo e quando tem”. Mark Twain