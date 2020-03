Governo vai voltar a determinar o fechamento dos motéis por meio de decreto

O governo do Acre confirmou na manhã deste sábado, 28, que os motéis vão volta a ter as portas fechadas por meio de decreto.

Em um primeiro momento, o governador Gladson Cameli determinou que apenas os estabelecimentos que comercializam os gêneros chamados de primeira necessidade podiam ficar abertos. Na última quinta-feira, 26, atendendo aos apelos do setor empresarial e comercial, o governador reeditou o decreto ampliando os estabelecimentos que podem ficar com as portas abertas e os quais devem evitar atendimento ao público e trabalhar por meio de entrega dos produtos nas casas dos clientes, o chamado delivery.

Entre os estabelecimentos que foram autorizados a voltar abrir as portas estavam os motéis. Foi o suficiente para que o Ministério Público Federal (MPF) questionasse o governo o motivo da decisão, já que esse tipo de estabelecimento comercial não é tido como prioritário ou de primeira necessidade.

Após o questionamento, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, afirmou que o decreto será mais uma vez editado e os motéis saem da lista do que é permitido permanecer de portas abertas. “Na segunda-feira, devem ser publicadas as alterações no decreto e os motéis vão voltar a ser fechados”, disse.