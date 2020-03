Governo diz que jovem que morreu no PS deu negativo para Covid-19

A jovem Juliana Dias Nogueira, de 13 anos, moradora de Nova Califórnia (RO), que morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco não foi vítima de coronavírus.

Segundo nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde a adolescente deu entrada com dificuldades de respirar e foi feito o exame que deu negativo para coronavírus. “Por conta do cenário atual, todos os pacientes que chegam com respiração alterada tratamos de estabilizá-lo e fazermos os exames para coronavírus, o que foi feito na paciente e deu negativo para contágio”, afirma Mônica Nascimento, gerente de assistência do Pronto-Socorro.

A jovem de 13 anos já tinha histórico de diabetes e deu entrada no PS com um quadro de síndrome respiratória. Imediatamente, o teste para coronavírus foi feito, resultando em negativo. “Ela deu entrada no PS, mas não faleceu por causa do coronavírus”, enfatiza a gerente de Assistência da unidade de saúde.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.