Gladson reafirma isolamento, garante apoio a todos e condena politicagem em meio à pandemia

O governador Gladson Cameli afirmou na noite deste sábado (28) que adotará todas as medidas em favor do pequeno empreendedor e trabalhadores autônomos, distribuição de alimentos, e pediu tranquilidade às famílias neste período de necessário isolamento social. Nós estamos tomando todas as providências na compra de equipamentos para que a população não fique desamparada”, disse ele, que reafirmou a necessidade de se ficar em casa. “Peço por tudo. Fique em casa”.

“O que tá acontecendo não é porque eu quero. Eu quero salvar vidas. Precisamos juntos combater esse mal”, completou o governador, criticando a politicagem nestes tempos de pandemia.

“Estou preocupado mesmo é com o nosso povo, com as nossas famílias. Tenham fé e esperança que juntos vamos vencer e não vou me curvar a tomar decisões que venham a prejudicar a vida das pessoas”, garantiu.

Veja o vídeo: