Empresários descartam desabastecimento, pedem calma e fim das aglomerações na capital

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio) reafirmou neste sábado (28) que os consumidores não precisam se preocupar, pois é improvável o desabastecimento de produtos nos supermercados de Rio Branco e não há necessidade de comprar mercadorias além do convencional.

O presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, disse que atacadistas e varejistas afirmaram que os estoques estão satisfatórios e que o setor de transporte de cargas está operando sem grandes problemas. “Precisamos aguardar para ver o comportamento das indústrias fornecedoras”, destacou.

Domingos pediu calma neste momento calamidade pública e relembrou que a população deve evitar aglomerações e correrias a supermercados e em outros estabelecimentos para que continuem operando.

“Orientamos que o consumidor evite fazer grandes percurso para evitar contato com muita gente e que comprem em estabelecimento mais próximos das suas casas”.

O desabastecimento é um risco anulado por Aden Araújo, empresário de uma das maiores redes de supermercados do Estado.

“Estamos trabalhando para que não haja nenhum problema com abastecimento, principalmente com os produtos primeiros necessidades. Além do estoque, temos também produtos viajando, produtos negociados com as indústrias e nenhuma delas sinalizou problema com produção”, tranquiliza.