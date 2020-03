Criminoso tenta matar rival e acaba morto em troca de tiros com a polícia, no Calafate

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Tiago Barbosa Urbano, foi morto a tiros e seu comparsa Erick Kauffman, ficou ferido após tentar matar um membro de uma facção e trocar de tiros com a polícia na tarde deste sábado (28) na rua Osvaldo Miranda, no Conjunto Laélia Alcântara, no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Tiago e Erick estavam em uma motocicleta roubada atirando em via pública na região do Calafate. A Polícia Militar foi acionada e saiu em busca de encontrar os faccionários. Quando a guarnição policial chegou na rua Osvaldo Miranda, se deparou com os criminosos no momento em que tentavam executar uma vítima que estava parado em uma bicicleta em frente de uma casa. Os membros da organização criminosa ao verem a viatura trocaram tiros com os policiais acertando o veículo policial. Tiago que estava com uma pistola foi atingindo com dois tiros, um no peito e outro na perna. Já Erick foi ferido com um tiro no pé. A vítima que seria executada pela dupla saiu ilesa graças a ação rápida dos policiais militares.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram para prestar atendimento presidiário monitorado, ele já se encontrava morto. Erick foi conduzido ao Pronto -Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada o Perito Criminal. O corpo de Tiago foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia apreendeu a motocicleta roubada e a pistola que estava com o criminoso e encaminharam à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).