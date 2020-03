Após pedido da senadora Mailza Gomes, kits de testes de coronavírus chegam ao Acre

Parlamentar fez o pedido ao Ministério da Saúde na sexta-feira, 20, solicitando envio com urgência para o Acre kits de testes rápidos para diagnóstico do COVID-19

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) agradeceu ao Governo Federal pelo envio de kits para exames de Covid-19 para o Acre. Uma aeronave fretada pelo Ministério da Saúde chegou a Rio Branco, no início da noite desta sexta-feira, 27, trazendo um carregamento de kits de testes rápidos para detecção do novo coronavírus.

Mailza, que tem acompanhado os casos no Acre, reiterou que o momento é de unir competências para prevenir a disseminação da doença.

“Em nome de todo o estado do Acre, muito obrigada ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e ao presidente Bolsonaro por atender nossa solicitação e enviar os testes para nosso estado. Dada à gravidade da situação que o mundo se encontra, o Brasil tem tido dificuldade na produção do material, os kits estão limitados por estado, mas continuarei trabalhando para liberar mais até a situação normalizar. É por isso que agradecemos por um gesto tão importante como esse”, destacou.

A senadora também enfatizou o trabalho do governador Gladson Cameli e classificou como exemplar a atuação dele no enfrentamento ao coronavírus “Deixo meu reconhecimento e parabenizo o Gladson pelo excelente trabalho que vem fazendo para controle da doença. Agiu rápido, tomou às medidas necessárias e conseguiu controlar o aumento no nosso estado. Conte comigo governador. Estamos juntos nessa luta pelas pessoas”, finalizou.