Alunos de medicina usam a criatividade na produção de EPI’s para o combate ao coronavírus no Acre

Pensando na falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) aos profissionais de saúde do Acre, que estão atuando no combate ao novo coronavírus (Covid-19), um grupo de acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, por iniciativa própria, começar a confeccionar aventais e protetores faciais, de baixo custo, para serem distribuído nas unidades de saúde em todo o estado.

O projeto começou na última quinta-feira, 19, e até agora os acadêmicos produziram 945 protetores faciais e mais de 25 aventais. A meta do grupo é chegar a 5 mil unidades.

Assista ao vídeo:

