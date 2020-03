Saúde prepara Hospital do Juruá para possíveis casos de covid-19

A coordenação da Regional de Saúde e a direção do Hospital do Juruá estão preparando a estrutura da unidade hospitalar para atender possíveis pacientes de coronavírus em Cruzeiro do Sul. O espaço é montado na enfermaria masculina do hospital, similar a uma UTI. Para o local serão levados os casos graves com necessidade de intubação.

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Muana Araújo, explica que além dos oito leitos de UTI que o Hospital já tem no novo espaço, serão instalados UTIs móveis enviados pelo Ministério da Saúde via SESACRE.

“Inicialmente solicitamos seis leitos mas há a possibilidade de ampliação para dez, o que é ainda melhor pra região. Serão todos instalados no Hospital Regional do Juruá, que é a referência regional pra urgência e emergência”, relata Muana.

Empresários da cidade colaboraram com a saúde fazendo a pintura e outros reparos na estrutura física da sala. Álcool gel, móveis, colchões, ar condicionado também foram doados.

Mas alguns médicos do Hospital do Juruá, que não querem se identificar,

estão preocupados porque afirmam que a unidade e eles serão sobrecarregados caso haja casos de coronavírus no local.

Citam que outras unidades como a UPA e o Hospital Dermatológico, poderiam ajudar com os casos mais simples que não necessitarão ser intubados. Monitorariam os casos e se houvesse piora com provável necessidade de intubação poderiam transferir o paciente em questão para o Juruá.

Em Cruzeiro do Sul nenhum caso suspeito de coronavírus foi confirmado.