Rio Juruá transborda e atinge cerca de 5 mil famílias em Cruzeiro do Sul

Cerca de 5 famílias dos bairros Miritizal, Lagoa, Estirão do Remanso e Boca do Môa, já foram atingidas pelas águas do Rio Juruá, que alcançou 15,13 metros. Em Cruzeiro do Sul a cota de transbordamento é de 13 metros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, as famílias serão levadas para o aluguel social em imóveis e também para hotéis da cidade se houver necessidade. Por causa da pandemia de coronavírus a prefeitura não vai construir abrigos públicos que aglomeram pessoas.

“Em Porto Walter teve vazante do Rio Juruá, mas os Rios Môa, Juruá Mirim e Valparaíso estão enchendo e isso se reflete no Juruá”, cita Lima afirmando que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem o monitoramento do manancial.