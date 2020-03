Rapper acreano lança música de alerta sobre o coronavírus

A quarentena social que está submetida a maioria dos brasileiros em virtude do novo coronavírus (Covid-19) estimulou o rapper acreano Raylton Soares, 20 anos, a compor em meio ao isolamento social, um videoclipe chamado “Rap do Coronavírus”, que serve de alerta sobre a doença.

O vídeo lançado no Youtube na última segunda-feira, 22, já conta com mais de 130 mil visualizações. Em entrevista ao ac24horas, o rapper Raylton Soares conta que a ideia nasceu com uma pegada de conscientizar o público de seu canal, que conta com mais de 1,5 milhão de inscritos Youtube.

“Eu nem queria ter feito esse vídeo porque as pessoas iriam falar que eu estou surfando na tragédia, e eu não quero fama não, só estou fazendo a minha parte”, relatou.

Na música, ele destaca as recomendações das autoridades sanitárias sobre o uso do álcool gel e máscaras. Ele ainda alerta os idosos e jovens para que evitem aglomerações.

“Com a ajuda de dois colegas, consegui produzir um videoclipe em cima da hora, mas bastante eficaz graças a Deus. O videoclipe passa de 125 mil visualizações em 72 horas. E está concorrendo a um videoclipe do canal Kondzilla como melhor letra sobre conscientização do coronavírus”, encerrou.

Assista:

