Policiais militares resgatam vítima de sequestro e recuperam caminhonete roubada

Uma ação da Polícia Militar do Acre (PMAC), que se iniciou na Via Chico Mendes, Segundo Distrito da capital, resultou no resgate de uma vítima de sequestro, nesta quinta-feira, 26, além da recuperação de seu veículo.

Segundo o relato da vítima, os criminosos o abordaram no bairro Tucumã, se apossaram do seu veículo e o colocaram no banco de trás, e seguiram para a região do Segundo Distrito para buscar mais um integrante.

Próximo a um supermercado, no bairro 6 de Agosto, um popular percebeu a situação e ligou para o 190. Com as informações repassadas pelo Ciosp, as guarnições do 2° Batalhão conseguiram avistar a caminhonete, onde se iniciou um acompanhamento na tentativa de parar os autores.

Os policiais do 1° Batalhão, ao ouvir no rádio a situação, se deslocaram para a ponte de “concreto” (Wanderley Dantas) e avistaram o veículo em alta velocidade, “furando” os sinais vermelho.

Após percorrer algumas avenidas do Centro e Bosque na contramão, com os policiais no encalço, os indivíduos seguiram para a estrada da Sobral e abandonaram o veículo e a vítima no bairro Aeroporto Velho.

“Foram momentos onde eu acreditei que ia morrer. Todo tempo eles diziam que iam me matar, apontando a arma para minha cabeça”, relatou a vítima.

Ainda abalada, a vítima foi tranquilizada pelos policiais, que ainda fizeram buscas na região de mata na tentativa de capturar os assaltantes. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia especializada.

Assessoria da PMAC