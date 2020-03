Número de pessoas com coronavírus no Acre pode ser mil por cento a mais do que os 25 confirmados, diz diretor de laboratório

A falta de testes para coleta de exame do coronavírus pode está proporcionando um falso número da quantidade de pessoas infectadas no Acre.

Quem diz isso é o diretor do laboratório Charles Mérieux, localizado na Fundação Hospitalar e responsável por realizar os exames. Segundo Andreas Stocker, o número pode chegar a 500 pessoas. “Como não há mais testes, as pessoas podem achar que estão seguras. Pode ser que cerca de 500 pessoas, no mínimo, estejam infectadas sem saber”, disse.

O problema é que acabaram os reagentes usados pelo laboratório. Nós tínhamos 400 testes quando começamos. Nos últimos três dias acabaram os nossos reagentes. Estamos usando o pouco que temos apenas para os casos de emergência. Por isso os números não aumentam, mas os números estão aumentando. No momento estamos cegos porque não temos os reagentes”, afirma Stocker.

O diretor do laboratório afirma que aguarda a chegada de mais 600 reagentes que vão vir no Ministério da Saúde e de uma empresa da Bahia. Stocker faz um alerta. “Por favor, não comecem a sentir seguros. O vírus está aqui e está se espalhando. Em uma ou duas semanas vamos ver os casos de coronavírus explodir e estaremos perdidos, já que muita gente vai precisar da UTI e da UPA e nós não temos capacidade de atender tanta gente. Por isso, é tão importante o isolamento social”, afirma.

Mais dois casos são confirmados e número de infectados com coronavírus no Acre chega a 25

Oficialmente, o número de pessoas com o novo coronavírus no Acre subiu para 25. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde desta sexta-feira, 27, uma aposentada de 77 anos e um assessor parlamentar de 33 deram positivo no exame.

A forma como a mulher de 77 anos contraiu a Covid-19 está em investigação, no que os especialistas chamam de análise de vínculo epidemiológico. Já o homem de 33 anos contraiu a doença durante uma reunião com pessoas que estavam positivas para coronavírus.

Já os casos em espera de resultados só aumentam, chegando a 95, sendo a esmagadora maioria em Rio Branco. Vale ressaltar que até agora não há nenhum caso confirmado no interior.