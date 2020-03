Ministério da Saúde tem número no WhatsApp para falar de coronavírus com a população

O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (26) um canal no WhatsApp para informar a população sobre o Coronavírus. Pelo celular, pode ser utilizado o link ou salvar o número +55 (61) 9938-0031 à agenda do telefone e iniciar uma conversa com um “Oi”.

A ferramenta conta com orientações sobre a doença, sobre o tratamento e até protocolo de atendimento para profissionais dos postos de saúde.

É um reforço à estratégia de comunicação do Governo Federal desde o início da crise: transparência, clareza e sistematização nas mensagens mandadas à população.