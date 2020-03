Manifestantes saem em carreata pedindo volta ao trabalho no Acre

O Brasil vive um dilema. Seguir a orientação de especialistas do país e do mundo inteiro que afirmam que a quarentena é extremamente importante para impedir a proliferação do coronavírus ou permitir a volta ao normal das atividades como forma de minimizar os efeitos de uma provável recessão econômica.

Na tarde desta sexta-feira, 27, manifestantes pedindo a volta de seus empregos saíram em carreata pelas ruas de Rio Branco.

Nas redes sociais, é cada vez mais intensa as discussões entre quem é a favor de intensificar a quarentena, pelos menos pelos próximos 10 dias, e de quem alega que é possível, adotando medidas de higiene e evitando aglomeração, ser possível a volta das atividades comerciais.

Mas, o que parece ser consenso são as críticas ao aproveitamento político da situação.

Exemplo foi a publicação do internauta Francisco Panthio que pediu o fim da politicagem em uma época de pandemia. Criticando a expressão usada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, o internauta ironizou o fato dos manifestantes estarem usando máscaras. “Se é uma gripezinha, porque usam máscaras?”, questionou.