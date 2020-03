Luziel deixa o PP e revela convite para candidatura majoritária

O ex-diretor do Instituto de Defesa Animal do Acre (Idaf), Luziel Carvalho, pediu desfiliação do Progressistas na tarde desta sexta-feira (28). O texto em tom de agradecimento alega falta de definição na pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco como principal motivo da saída do partido.

“Deixo o partido devido à indefinição em apresentar de forma definitiva uma pré-candidatura majoritária e do sonho que carrego em meu coração em concorrer às eleições deste ano (no cargo majoritário” disse Luziel.

O ex-diretor afirma que mesmo fora do partido do Palácio Rio Branco continua torcendo para que a gestão do governador Gladson Cameli der certo. “Afinal contribui para essa vitória”, acrescentou.

Luziel faz uma ampla explanação dos trabalhos que desenvolveu à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Acre, a convite do então senador Gladson Cameli, e na direção do IDAF, também por indicação do Palácio.

“Conseguimos à frente do MAPA uma redução significativa do número de recomendações referentes à auditoria de 2017 que auferi a Qualidade do Serviço Veterinário Oficial – Quali-SV. Outro ponto que marcou nossa gestão foi a celeridade processual a qual implementamos, vencendo a burocracia, tendo como resultado a redução de 02 anos (em média) para 06 meses o tempo de registro e/ou certificação de um produto” destacou.

Luziel não deu dicas de qual partido se filiará, deixou claro que vem recebendo vários convites para candidatura majoritária. Ele acredita que o fato se deve ao caminho que construiu democraticamente.

“Este sonho de ser candidato majoritário não é somente meu, mas de tantos cidadãos e cidadãs rio-branquenses que almejam terem o nosso nome como alternativa na disputa do pleito eleitoral deste ano, é que nos motiva a tomar essa decisão”, concluiu.

A carta de desfiliação foi recebida na tarde de hoje (27) pelo presidente da executiva municipal do Progressistas, pastor Reginaldo.