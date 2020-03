Independente de cenários

É um pensamento único na executiva regional do MDB que, a aliança com o governador Gladson Cameli findou no momento em que este se elegeu, e com a decisão ancorada no fato que o partido não se sente representado nos espaços dentro da máquina estatal. Uma espécie de rompimento branco. Declarações públicas já foram feitas pelo secretário-geral do MDB, Aldemir Lopes, neste sentido. A posição de crítico feroz do deputado Roberto Duarte (MDB), candidato a prefeito da capital, contra o governador, é outro sinal que os emedebistas querem fazer carreira solo nas próximas eleições majoritárias. O deputado federal, Flaviano Melo, a estrela maior do partido, já acenou com o nome da deputada federal Jéssica Sales (MDB), como candidata ao Senado. E não descarta uma candidatura própria para governador em 2022. A força do MDB poderá ser maior ou menor, dependendo das eleições para prefeito.

VOZ CONTRÁRIA

Quem vem sendo uma voz contrária à estratégia do MDB de descolamento do governo Gladson é o senador Márcio Bittar (MDB). Comenta que não se justifica se lutar 20 anos para tirar o PT do poder, e depois que isso acontece, se ficar criticando o governo que elegeu.

FALANDO NISSO

Senador Márcio Bittar (MDB), a sua orelha não anda ardendo nas últimas horas?

MEDIDAS PONDERADAS

O decreto do governador Gladson flexibilizando o funcionamento de alguns setores foi ponderado, e não afeta o isolamento social. O que não interfere no combate ao Covid-19 e pode gerar renda neste momento difícil, deve ser liberado. Mas vamos manter o isolamento.

SINAIS CLAROS

O Gladson Cameli tem emitido sinais claros aos seus auxiliares mais diretos de que, a sua meta política será disputar a reeleição, não se importando se partidos aliados resolverem lançar candidatura própria para lhe enfrentar. Tem tempo para chegar na eleição de 2022, em alta.

NÃO PENSE QUE SERÁ FÁCIL

Basta o Gladoson chegar com seu governo medianamente bem avaliado em 2022, para se tornar um nome forte e nada fácil de ser batido pelos adversários, o poder tem peso numa reeleição. Só quem já viveu no âmago do centro de decisões do poder sabe a força da máquina

CEDO PARA A DISCUSSÃO

A eleição é em outubro, até lá as previsões são de que, a queda do coronavírus acontecerá. É, pois, cedo para se colocar o assunto do cancelamento do pleito municipal em discussão, que é altamente polêmico. Se a pandemia tiver em curva baixa, será difícil este projeto vir a passar.

INTERESSES EM JOGO

O deputado federal ou senador de um partido que tem candidato a prefeito, não vai votar a favor para deixar no poder o prefeito do adversário. A suspensão da eleição seria como premiar maus prefeitos, que são ampla maioria, já que os prefeitos bons gestores são minoria.

EQUILÍBRIO PREVALECENDO

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, tem conduzido as ações da SESACRE com bastante equilíbrio, num momento difícil, porque todas as medidas mexem com o psicológico e a parte econômica da população. Está no tamanho certo, ele centralizar os anúncios de novos casos.

UM ALÍVIO PARA O SETOR

Em boa hora a notícia para os donos de bares e restaurantes a MP do presidente Jair Bolsonaro, que vai garantir o pagamento de 3 meses de salários dos empregados destes estabelecimentos. Prevê que os salários no teto de 3 mil reais serão pagos na integralidade.

PAREDES FALAM

As paredes de um gabinete palaciano contaram ao BLOG DO CRICA que um dirigente partidário andou por lá ameaçando de que, caso seu partido não fosse beneficiado numa composição política, poderia se unir a uma candidatura alternativa de outra sigla em 2022.

NÃO FUNCIONOU

Pelo que o BLOG DO CRICA foi informado, a manobra política ameaçadora não funcionou.

TUDO ERRADO

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) jogou todas as suas fichas para ser o candidato único da oposição à prefeitura de Sena Madureira, e perdeu na roleta. Abandonado pelo PSDB, que terá a Toinha Vieira (PSDB) candidata; abandonado pelo grupo do Zenil Chaves, ficou só.

O SISTEMA É BRUTO

Gerlen é bem sagaz para saber que o sistema é bruto para candidaturas majoritárias sem grupos políticos, principalmente, num município como Sena.

DEIXADO CLARO

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem sido usado por aliados como se fosse um adversário potencial do governador Gladson Cameli em 2022. Petecão tem dito e reiterado que, sua candidatura ao Palácio Rio Branco, só acontecerá se o Gladson não sair para a reeleição.

PROMESSA A SÃO EXPEDITO

O presidente do PT, Cesário Braga, anda fazendo promessa a São Expedito – santo das causas impossíveis – para que a eleição deste ano não aconteça. Sabe que o PT com uma candidatura própria à PMRB pode reforçar o desgaste da última campanha, o que seria ruim para 2022.

VAMOS MANTER O COMBATE

Vamos lavar sempre as mãos, evitar aglomerações, e continuar o isolamento social, são maneiras de evitar um crescimento dos casos de Covid-19. São orientações científicas.

POLÍTICA DE ALTO NÍVEL

A oposição tem separado o lado político e colaborado com o governo nas votações de projetos que vão auxiliar no combate ao Covid-19. E feito elogios públicos. Isso é política de alto nível.

DIFERENÇA NOS PALANQUES

Quando a meta é preservar vidas não se discute política, as diferenças ficam para os palanques. Os deputados do PT e PCdoB e PSB têm entendido muito bem o contexto.

ESTRATÉGIA ERRADA

O deputado Roberto Duarte (MDB) continua na estratégia errada de bater quase que diariamente no governador Gladson, para lhe desgastar. Para quem é candidato a prefeito da capital toma um caminho errado, ao achar que atacando, pode conquistar o apoio do governo.

É OUTRA HISTÓRIA

São coisas diferentes. Para deputado estadual, se monta uma boa equipe, se consegue estrutura, e tem tudo para se eleger. Candidatura majoritária requer, soma, parcerias, o Duarte não ganha nada ao optar por bater no governo, ao contrário, perde apoiadores.

CHAPA COMPETITIVA

O presidente do AVANTE, Manoel Roque, conseguiu montar uma chapa competitiva para a disputa de vagas de vereador na Câmara Municipal de Rio Branco. Quer fazer dois vereadores.

FORA DA DISPUTA

Quem tem sido procurado pelos partidos nanicos para ser candidato a vereador por Rio Branco é o ex-deputado Astério Moreira, mas tem dito que está fora da política nesta eleição.

UMA AJUDA PARA SEGURAR

Este auxílio do governo federal de 600 reais por três meses aos autônomos é uma ajuda para segurar as despesas até que a vida volte à normalidade, com o fim do ciclo do Covid-19.

GRANDE INTERROGAÇÃO

A grande interrogação que ficará até o próximo dia 4 de abril é se o ex-prefeito Tião Bocalom e o ex-deputado Ney Amorim vão se filiar ao PROGRESSISTAS. Se houver filiação deve ser para disputar a prefeitura, para quem não é candidata a nada não há obrigação de cumprir a data.

PARTIDOS EM ESTUDO

PODEMOS, PDT, MDB, estes são os partidos citados como possíveis nova casa do prefeito de Senador Guiomard, André Maia. André já decidiu que disputará a reeleição. Está otimista.

NOMES NA DISPUTA

Rosana Gomes (PROGRESSISTAS), Branca Menezes (PSDB), Gilson da Funerária (SD) e André Maia (partido a definir) são os nomes até aqui postos como candidatos a prefeito de SG.

NÃO ESTARIA NA CORRERIA

Caso o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, não tivesse trabalhado contra o projeto do deputado federal Alan Rick (DEM), que abria espaço para os médicos formados na América do Sul fazer o REVALIDA para ter o CRM, se poderia ter muito mais médicos, e esta correria na busca de profissionais para combater o Covid-19 seria menor. O pique da pandemia está previsto para os próximos 30 dias. Em com ela vem também o ciclo da dengue. É muita carga!

NÃO HÁ COMO DERRUBAR

Este projeto da deputada Juliana Rodrigues (PRB) que pune quem praticar aumento abusivo de preço se aproveitando da crise do Covid-19, não há como não ser aprovado e sancionado.

CALADINHO

O colega Evandro Cordeiro está caladinho, mas sabe-se que se encontra com conversa avançada para ser candidato a vereador de Rio Branco pelo PRB, com a benção do deputado federal Manuel Marcus (PRB). Evandro é um nome que não faria feio na Câmara Municipal.

FRASE MARCANTE

“Um pai, ainda que o mais pobre, tem sempre uma riqueza pára deixar ao filho: o exemplo”. Coelho Neto.