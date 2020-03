IBGE devolve taxa de inscrição do concurso de recenseador dia 18 de maio

O IBGE começa em 18 de maio a devolver o dinheiro das taxas do concurso de recenseador e agente censitário para o Censo 2020, que está adiado para 2021 por causa do coronavírus.

A banca organizadora do concurso, o Cebraspe, enviará ao IBGE a relação dos inscritos para então o instituto organizar a devolução.

O IBGE assegura ressarcimento integral. Veja a nota emitida pelo órgão:

Reembolso das taxas de inscrição dos processos seletivos do Censo 2020

O IBGE e o CEBRASPE estão trabalhando em conjunto para viabilizar o ressarcimento dos valores pagos pelas inscrições com a maior brevidade possível.

O CEBRASPE vai encaminhar ao IBGE as informações cadastrais de cada um dos pagantes, para em seguida efetivar o reembolso, que estará disponível na forma de ordem de pagamento, a cada um dos candidatos, nas agências do Banco do Brasil.

Neste momento, a data prevista para a disponibilização do ressarcimento é dia 18 de maio de 2020. Reiteramos que todos os candidatos/pagantes serão integralmente ressarcidos, e as orientações para o recebimento dos reembolsos serão amplamente divulgadas a todos por e-mail e nas páginas oficiais e demais canais de comunicação do IBGE e do CEBRASPE.

Coordenação de Comunicação Social

25 de março de 2020