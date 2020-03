Hospital de Amor de Rio Branco suspende atendimentos em razão do coronavírus

Em comunicado direcionado à sociedade, parceiros e secretarias municipais de saúde do Acre, a direção do Hospital de Amor de Rio Branco informou a suspensão dos atendimentos das suas unidades fixa e móvel a partir desta sexta-feira, 27, com retorno previsto para o dia 4 de maio próximo.

Na nota, a instituição informa que a decisão se dá motivada pela necessidade de se atender as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e das gestões estadual e municipal a fim de conter a propagação da Covid-19.

A medida afeta também o atendimento da carreta nos municípios. Quanto a isso, o Hospital de Amor informa às pacientes já agendadas de que, em breve, elas serão avisadas da nova data do exame.

Com relação às pacientes que já têm exame, consulta ou procedimento agendado na unidade fixa, elas serão atendidas em data posterior e a equipe do hospital entrará em contato para fazer os reagendamentos.

“O cenário atual pede conscientização, por isso agradecemos a compreensão. Em breve, teremos superado esse momento delicado. Que Deus nos abençoe”, diz, ao encerramento do comunicado, a enfermeira Garrilda Gabriela, responsável pela Divulgação – Hospital de Amor.