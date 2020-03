Em Xapuri, saúde já está apta a coletar amostras para testes do novo coronavírus

A Atenção Básica em Saúde informou na manhã desta sexta-feira, 27, que o município de Xapuri já está apto a proceder a coleta das amostras para os testes de coronavírus.

A unidade de referência no município para atendimento a casos suspeitos da Covid-19 é o centro de saúde Félix Bestene Neto, localizada no centro da cidade.

Os procedimentos serão os mesmos adotados nos outros locais em que a coleta é realizada, atendendo aos protocolos da Organização Mundial de Saúde, que foram atualizados na tarde dessa quinta-feira, 26, segundo divulgou a Agência de Notícias do Acre.

Na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco, por exemplo, uma triagem é feita, inicialmente pelos enfermeiros com base nas informações do paciente. Depois, a pessoa que será submetida ao teste é levada a um médico que voltará a avaliá-la para verificar se realmente ela precisa fazer o procedimento.

A realização das coletas no próprio município representa para o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus um avanço nas ações realizadas por evitar o deslocamento a outras cidades de pessoas que precisem ser testadas, mas os profissionais advertem à população para se atentem às orientações e não procurarem a unidade de saúde indiscriminadamente.

Iraíde Mendes, diretora da Atenção em Saúde municipal, diz que o protocolo decorre da pouca quantidade de kits para as coletas. Daí a importância, segundo ele, de que as pessoas não corram à unidade referencial sem o prévio conhecimento de como funciona o procedimento para quem necessitará ser testado.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) expôs três situações, segundo a Agência de Notícias do Acre, para que as pessoas possam avaliar antes de procurar pelo teste na rede pública de saúde.

Situação 1

Você precisa do teste SE CHEGOU DE UMA VIAGEM nos últimos 14 dias e se tiver:

PRIMEIRO, FEBRE ou pelo menos UM DOS SINAIS ou sintomas respiratórios abaixo:

Tosse, dificuldade para respirar, escarro, congestão nasal, conjuntivite, dificuldade para engolir alimentos, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio abaixo de 95% [isso é visto pelo médico], cianose [quando lábios e unhas começam a ficar roxos por falta de oxigênio], narinas alargando muito durante a respiração, movimentos retraídos entre os músculos das costelas durante a inspiração, respiração rápida e curta.

Situação 2

Você precisa fazer o teste se teve CONTATO PRÓXIMO COM INFECTADOS e se tiver:

OU FEBRE OU PELO MENOS UM DOS SINAIS ou sintomas respiratórios ANTERIORES, na ‘Situação 1’, mais:

Histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para Covid-19, nos últimos 14 dias;

Situação 3

Você precisa do teste SE TEVE CONTATO EM CASA COM UM CASO de Covid-19 nos últimos 14 dias, e se tiver:

OU FEBRE OU PELO MENOS UM DOS SINAIS ou sintomas respiratórios ANTERIORES, mais:

Fadiga, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação, ausência da vontade de comer.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.