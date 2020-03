Covid-19: site da FIEAC disponibiliza boletins para setor produtivo

Informações sobre medidas preventivas, decretos e demais orientações estarão concentradas em seção especial na homepage da instituição

Visando sempre ao apoio total e irrestrito ao setor produtivo, a FIEAC lançou, na quinta-feira, 26 de março, uma seção especial em sua homepage, na aba “Imprensa” (https://fieac.org.br/index.php/imprensa/covid-19.html), que concentra boletins com todas as informações relevantes para orientar e alertar os empresários locais sobre o novo coronavírus (Covid-19).

“Nós, da FIEAC, estamos acompanhando tudo o que está acontecendo sobre os impactos desta pandemia nas empresas. Assim, tivemos a iniciativa de reunir as informações de maior interesse para as empresas, contendo medidas preventivas, decretos e orientações gerais”, resume José Adriano, presidente da instituição.

O primeiro boletim reúne dicas de prevenção nas empresas, bem como o Decreto nº 5.496, de 20 de março de 2020, informando o que pode funcionar durante o período de quarentena estabelecido pelo Governo do Estado. Nesta sexta-feira, 27, estará disponível, também, boletins com orientações trabalhistas e tributárias. Acesse e fique por dentro de todas as informações relevantes para a sua empresa.