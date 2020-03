Com bilheteria fechada, em Xapuri, Circo Peppa pede ajuda à população para se manter

Quando as primeiras medidas de prevenção foram tomadas pelo governo do estado e pelos municípios para conter a disseminação do novo coronavírus, logo após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no estado, o Circo da Peppa estava em plena temporada de apresentações em Xapuri.

Obrigados a fechar a bilheteria e suspender os espetáculos, os artistas circenses passaram a enfrentar dificuldades para se manter na cidade. Daí surgiu uma campanha por meio das redes sociais, por meio de simpatizantes do grupo, para que as pessoas fizessem doação de itens essenciais.

O apelo funcionou e uma boa quantidade de doações de alimentos e materiais de limpeza e higiene foi arrecadada. Até a Polícia Militar de Xapuri, em um gesto de solidariedade, ajudou aos artistas que estão acampados nas proximidades do Sesc, na Estrada da Variante.

Originário do Pará, o Circo Peppa é bastante conhecido dos acreanos, pois está aqui há 11 anos, percorrendo todos os municípios do estado.

A reportagem conversou com Regina Marques, irmã do dono do circo, Kennedy Marques, e mãe e tia de artistas da companhia. Ela explicou que todos vivem exclusivamente da arte circense e estão dependendo da ajuda das pessoas.

Regina diz que a população tem sido receptiva à inesperada situação de necessidade e agradeceu a ajuda que já chegou. Perguntada sobre os planos do circo para os dias vindouros, ela respondeu que não há nada a se fazer a não ser esperar até que as coisas retornem ao normal e que os artistas possam voltar a trabalhar.

Em um vídeo destinado ao público, o palhaço Fuleiragem diz que o grupo já está parado há cerca de 15 dias e pede que as pessoas os ajudem a atravessar o período de dificuldades. “Não sabemos quando poderemos voltar a trabalhar por conta do cenário atual e estamos aqui, humildemente, pedindo a sua colaboração”.

Ao todo, são 14 pessoas que compõem o grupo do circo que está em Xapuri nesses dias. Para quem quiser ajudar com itens de primeira necessidade – alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal, sobretudo – o telefone de contato de é (68) 99986-5059, falar com Guihorran Valadão, ou se dirigir ao local onde o circo está montado.

Assista ao vídeo: