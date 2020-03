Acumulado de chuva será alto no Acre entre esta sexta-feira até 2 de abril, prevê Sema

No período que vai desta sexta-feira, 27 de março, a 2 de abril, a previsão de chuva no Acre com volume acumulado nessa data é de até 100 milímetros.

A região Oeste, onde a cheia do Rio Juruá traz transtornos, deverá concentrar até 100 mm de precipitação acumulada no período. Deve chover acumulado na região de Feijó. Já em partes dos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Tarauacá as chuvas deverão ocorrer dentro do normal para o período.

O Leste deverá acumular até 100 mm de precipitação acumulada de precipitação acumulada na semana. “Na região a montante de Assis Brasil é observado um indicativo de anomalia positiva, e em parte desse município e também de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri, Rio Branco e Sena Madureira, as chuvas deverão ocorrer chuvas acima e dentro do normal para o período”, informa a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.